Aaron Neville et l'explosion de la musique soul avec le label Bell Records

Avant de parler de ce digne représentant d’une des plus célèbres familles de musiciens de la Nouvelle-Orléans, évoquons brièvement Bell Records, le label new-yorkais, fondé en 1952 par Arthur Shimkin.

Au début des années 50, Bell était spécialisé dans la musique de variété à bas prix, avec le slogan " Music For The Millions ". Les titres étaient vendus à l'origine sur des disques 78 tours et 45 tours au prix de 39 cents de l’époque, soit moins de 4 dollars actuels.

Ce business va s’effondrer avec l’arrivée du rock’n’roll, d’alliances et de créations de labels subsidiaires, mais aussi à cause de mauvaises décisions de management (comme les disques en polystyrène injecté au détriment du vinyle pressé ce qui aura une incidence sur la pérennité du support, ce dernier devenant illisible à court terme).

Avec l’explosion de la soul music, Bell Records va connaître une deuxième jeunesse et publie les ténors du genre comme Solomon Burke, The Delfonics ou encore Aaron Neville !

La famille Neville, c’est évidemment la scène musicale de la Nouvelle-Orleans, les Meters, les Neville Brothers, de la soul aux prémices du funk. C’est aussi le métissage musical : jazz, blues et musique des Caraïbes.

Au sein de cette famille de musiciens : Aaron Neville ! Il a tout fait, même chanter de la country music... 18 albums en solo et une septantaine de singles à succès pour une carrière démarrée à l'aube des sixties, et aussi des centaines de collaborations de Linda Ronstadt à Daniel Lanois en passant par Trisha Yearwood ou encore Allen Toussaint...

On retrouve Aaron Neville, en 1968, chez Bell Records avec une pépite, une face B : You Can Give, But You Can't Take !