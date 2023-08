ÂA présente TEAMD, un EP qui invite à l’évasion estivale

S’il est toujours risqué de sortir un projet musical en période estivale, il peut pourtant devenir la bande-son d’un été. C’est le pari que s’est lancé ÂA en mettant à notre disposition son nouvel EP, Tendresse et Autres Merveilleux Dangers (TEAMD). "Un projet qui répond à l’urgente envie d’avancer en souriant". Après son premier album "Chemin Acide", le chanteur, auteur et compositeur poursuit sa route avec ce "générique d’introduction d’une nouvelle histoire".

Le dealer d’émotions de la célèbre cité ardente y livre une nouvelle substance musicale tout en gardant le même univers artistique. Véritable appel à l’évasion, "La bande-son de ton été 2023" – comme le présente l’artiste – nous emmène dans un voyage qui nous fait planer entre amour, poésie, tendresse et nostalgie. Se nourrissant et s’inspirant de plusieurs genres, ÂA revient avec des propositions mélodiques qui surfent sur une série de vagues musicales. Pour combiner toutes ces sonorités, il s’accompagne des producteurs et artistes Laetho, Leo Fifty Five ainsi que Sir Bastien.

En plus de nous partager sa musique, l’artiste nous sert ses joies et sa mélancolie dans des envolées lyriques chaleureuses et solaires. Les sept morceaux présents dans cet EP regorgent de tendresse, de sensualité et abordent les thématiques de la séduction, de l’amour, de la beauté et du poids de l’existence. Il y est aussi question de la fierté de ne pas succomber à la pression sociale, de danser pour oublier et surtout de "se sentir vivant sous le soleil de l’été". Sur ses réseaux sociaux, l’artiste revient sur le premier morceau de Tendresse et Autres Merveilleux Dangers et explique : "Sur "Eau de Rose", mon âme s’exprime par ce qu’il y a de plus envoûtant dans les poèmes et les baisers passionnés, avec une touche d’ironie du sort. Chaque note de l’EP "TEAMD" transporte mes émotions".