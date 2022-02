A602 : nuits de fermeture totale de la liaison E25-E40-A602

Afin de poursuivre la réhabilitation de la liaison E25-E40/A602, cinq nuits d’affilée de fermeture totale sont prévues à partir de ce lundi 14 février. Ce type de fermeture nocturne d’environ une semaine se répétera chaque mois en dehors de ceux qui comportent déjà des entretiens trimestriels de nuit.

Cette fermeture portera sur les deux sens de circulation, entre l’échangeur n°35" Avroy/Laveu " et l’échangeur n°39 " Chênée " les nuits du lundi 14 février au samedi 19 février.

La liaison sera totalement coupée à la circulation de nuit, de 22h (fermeture progressive des accès dès 20h30) à 6h (réouverture progressive dès 5h) les nuits de la deuxième semaine de chaque mois de février, avril, mai, juillet, août, octobre et novembre.

Les opérations qui nécessiteront des fermetures de plusieurs journées d’affilée et donc qui engendreront un impact plus conséquent sur la mobilité seront regroupées autant que possible pendant les congés scolaires de cet été, période pendant laquelle on enregistre une baisse de la fréquentation de l’axe. Un calendrier plus précis sera communiqué ultérieurement.

Les déviations habituelles seront mises en place via l’A604, itinéraires S1 et S20.