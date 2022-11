A602 fermée dans les deux sens en raison d’un problème technique

Dernière mise à jour : 08h30

A l'issue de la nuit de fermeture,

À la suite d’un problème technique survenu pendant cette nuit de fermeture visant à poursuivre la réhabilitation durable de la liaison E25-E40/A602, cette dernière n’a pas pu être ouverte à la circulation ce matin à 6h comme prévu (réouverture progressive planifiée dès 5h). Les équipes ne sont pas parvenues à réactiver la commande de la signalisation dynamique qui gère les 600 équipements du tunnels (panneaux de signalisation, lumières, ...). Elles mettent tout en œuvre pour rétablir la situation dans les délais le plus courts mais la SOFICO ne peut pas encore dire quand.

La liaison A602 reste donc actuellement fermée dans les deux sens de circulation entre l’échangeur n°35" Avroy/Laveu " et l’échangeur n°38 "Angleur/Grosses Battes/Belle-Ile". Les déviations habituelles restent mises en place via l’A604, itinéraires S1 et S20.

Cette fermeture engendre d'importants ralentissements :