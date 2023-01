A2h : le couteau suisse du rap français?

Jouer sur plusieurs tableaux, c'est à la fois une richesse et une faille. Chercher plusieurs identités, c'est prendre le risque de n'être reconnu dans aucune d'entre elles.

Pourquoi je devrais me limiter ?

Dans une émission du Code avec Mehdi Maïzi, il était revenu sur certains reproches que l'on pouvait lui faire. "On me demande toujours de faire des choix", affirmait-il. "Moi, j'ai envie de faire quelque chose qui me ressemble. J'écoutais Method Man et les Red Hot Chili Peppers en même temps, alors pourquoi je devrais me limiter ?"

Même s'il se définit avant tout comme un rappeur, A2h aime parler de Punk'n'b pour décrire sa musique. "En fait, je me suis demandé comment je pourrais définir mon style. Vu que mes prestations scéniques ont un petit quelque chose de punk et que j'ai toujours été bercé par le R'n'B, je me suis dit que je me situais au milieu des deux."

Fier de son éclectisme, A2h n'hésite pas à le revendiquer. Si cette envie de diversité n'a pas facilité la lisibilité de sa musique, aujourd'hui, elle lui offre une liberté dont il profite à fond. Une rose et une lame 2 ne devrait pas déroger à la règle.