A Yvoir, "Li P’tit Passeû" renaît de ses cendres

Pour "Li P’tit Passeû", c’est le jour J ! Ce lundi 28 février, cette embarcation qui relaie les berges de la Meuse à l’île touristique d’Yvoir va enfin être remise à l’eau.

Le passeur d’eau, qui peut accueillir jusqu’à 80 passagers, avait été sérieusement endommagé lors des inondations du 14 juillet dernier. Après plusieurs mois de travaux intenses – réalisés notamment au niveau de la coque et des armatures – et quelques couches de peinture, le célèbre bateau rouge et blanc va pouvoir retrouver les eaux de la Meuse.

Pour Marcel Colet, échevin des Travaux de la commune d’Yvoir, c’est un véritable soulagement : "Les ouvriers communaux ont travaillé d’arrache-pied pour le remettre à neuf, c’est une vraie fierté", se réjouit le trésorier du syndicat d’initiatives local.

Avant d’accueillir à nouveau les touristes, le bateau, en service depuis 2007, va d’abord être réquisitionné pour les travaux de rénovation de l’île d’Yvoir, qui avait elle aussi subi les conséquences des inondations de l’été 2021.

La reprise des activités touristiques sur l’île emblématique de la Vallée de la Meuse est prévue le 1er mai prochain. Marcel Colet et ses équipes espèrent une affluence importante pour compenser les pertes de la saison dernière.