A Windsor, les touristes chérissent toujours Diana, 25 ans après sa mort.

"Elle était belle, elle a travaillé pour tant d’œuvres caritatives et elle était terre à terre", abonde Muthucumara Samy Kesavan, gérant du magasin de souvenirs "House of Gifts". Dans sa boutique au pied du château, il propose encore de nombreux objets à l'effigie de la princesse, du magnet aux répliques du carton d'invitation du mariage en 1981 de Charles et Diana, née Spencer et alors âgée de 20 ans.

Les ventes "sont stables", explique-t-il. "Les gens me demandent spécifiquement pour Diana, elle est encore très populaire."

M. Kesavan se rappelle avec émotion de la nuit de la mort de "Lady Di", poursuivie par des paparazzis à moto à Paris, un an après son divorce. Il travaillait alors dans une station-service dans le centre de Londres. "D'habitude, on ferme la nuit mais là, on est restés ouvert car les gens venaient acheter des fleurs. C'est quelque chose qu'on ne peut pas oublier."

Aaron Perks, lui, était à un rallye moto ce jour-là. "Je me suis réveillé et partout dans le camping, on disait qu'elle était morte, c'était partout dans les journaux, dans toutes les stations essence sur le chemin du retour", raconte cet Anglais de 55 ans venu à Windsor avec ses neveux et nièces.

"J'ai pleuré devant la télé", avoue quant à elle Anna Szymnaczak, une Polonaise de 48 ans. "C'était une personne normale, elle aimait les gens."