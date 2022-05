À Windsor, la frénésie autour du jubilé de platine d’Elizabeth II

Dans sa vitrine, une télévision vintage diffuse en boucle les images du couronnement, tandis qu’à l’entrée du magasin, une Elizabeth II grandeur nature en carton accueille les clients. Sous un immense chandelier en forme de couronne, le rayon dédié aux objets souvenir du jubilé fait exploser les ventes.

Parmi les tasses, théières, livres, et sacs en toile, l’essuie main à 15 euros est le produit qui se vend le mieux. "C’est un objet souvenir intemporel et peu cher… on a déjà recommandé car on était en rupture de stock" explique Natasha Daniel, la directrice marketing. Elle se réjouit : "Nous avons déjà dépassé les chiffres que nous avions réalisés lors du mariage de Harry et Meghan en 2018… on ne rivalise pas encore avec les ventes de Noël mais il faut voir, car le jubilé n’est pas encore passé".