"A Whiter Shade of Pale" de Procol Harum : un petit 'Air' de Bach ?

C’était une volonté de Procol Harum de s’inspirer de Bach. Il y a même une interview où Gary Brooker, pianiste et chanteur du groupe, explique comment il s’est inspiré du compositeur allemand. "Je me souviens avoir eu cette idée musicale, alors que je travaillais l’Air sur la corde de Sol de Bach au piano. Et c’est après avoir joué les deux premières mesures que ça m’est venu ! Pourtant, je pense que je ne le jouais pas de la bonne façon. Je ne me souvenais pas de la vrai partition de Bach, donc j’ai juste fait à ma sauce ! Donc j’ai écrit cette séquence par-dessus laquelle j’ai ajouté une mélodie qui sonnait comme du Bach. Dans le style de l’Air sur la corde de Sol. Et je pense que c’est à ce moment-là qu’une enveloppe est arrivée le matin et j’y ai trouvé de nouvelles paroles de Keith. Et un des premiers textes que j’ai lu, c’était 'A Whiter Shade of Pale'".

Gary Brooker reconnaît donc clairement l’influence de Jean-Sébastien Bach pour la descente de basse. Mais, si on cherche bien on se rend compte que ce morceau est truffé de références à Bach. On parle notamment de sa Cantate du Veilleur qui aurait inspiré la mélodie à l’orgue du début. En parlant de l’orgue, il est joué par Matthew Fischer, musicien, songwriter et producteur. Il est à l’orgue Hammond M-102 lors de l’enregistrement de A Whiter Sade of Pale en 1967.

Fischer a clamé avoir co-écrit la chanson avec Gary Brooker et Keith Reid. Il y a d’ailleurs eu une affaire en justice en 2005 qu'il gagne en 2006. Et il récupéra 40% des droits de composition.