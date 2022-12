A Wavre, un rattrapage de perception de l’IPP sauve le budget 2023 de la déroute : « Un miracle », selon la bourgmestre

Mais cette prudence n’empêche pas un certain volontarisme. Du fait de son faible niveau d’endettement, Wavre peut emprunter et investir. Les dépenses les plus importantes inscrites au budget extraordinaire concernent l’Hôtel de Ville et l’église Saint-Jean-Baptiste. Ces deux édifices emblématiques subiront bientôt une profonde rénovation, pour un montant cumulé de 18 millions d’euros (dont environ 64% de subsides). Des travaux sont aussi prévus à la basilique Notre-Dame de Basse-Wavre dont la toiture est atteinte par la mérule.

Parmi les autres projets figurent la transformation de la place Henri Berger en un parc urbain (le projet est en ce moment examiné par les services de la Région wallonne) et divers travaux liés à la mobilité (réfection de voiries, de trottoirs et autres aménagements cyclables).