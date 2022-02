A Wavre, un nouveau "village d'entreprises" dédié aux sciences de la vie

Les sciences de la vie, c'est le biotech, le medical tech et le pharma tech. Un secteur d'activités qui est en forte croissance et pèse 130.000 emplois dans notre pays. Pour attirer ce type d'investisseurs, la position géographique de Wavre constitue manifestement un atout . Geoffroy Dumonceau, directeur du développement de BVI.EU souligne la valeur ajoutée de la localisation : le site se trouve à proximité de 3 universités, des institutions européennes, de l'aéroport de Zaventem et il est aussi à un jet de pierres de l'autoroute.

Orienté business, le futur parc sera une zone d'activités mixte . On y retrouvera donc le pôle "life sciences" mais également des services ( restaurant , salle d'événements), des espaces récréatifs ainsi que des bâtiments semi-industriel comme des hangars ou des zones de production. Le tout dans un environnement qui se veut assez qualitatif. La densité au sol sera peu élevée et la qualité architecturale des bâtiments sera perceptible. S'agissant de l'intégration paysagère, 4ha de verdure seront conservés, sur les 17 que compte le site et enfin, la mobilité douce sera favorisée.

Notons au passage que 10000 salariés travaillent déjà dans le zoning nord et leurs déplacements sur ce nouveau site et en-dehors devront être sérieusement étudiés afin d'éviter la saturation du trafic.

Les premiers bâtiments devraient sortir e terre fin 2024.