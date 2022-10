A Wavre, ils se mobilisent pour sauver la hêtraie du bois de Beumont, menacée par un projet immobilier

La hêtraie concernée fait une vingtaine d'ares sur les 18 ha que compte le bois de Beumont; elle est située dans la partie Nord-Est, à l'entrée du quartier du Ry. Cette zone est encore bucolique et c'est précisément pour cela que les riverains veulent absolument la préserver. Sophie Visart a pris la tête de la mobilisation, elle a créé une page Facebook et lancé une pétition. Elle considère qu'il s'agit d'un patrimoine commun:

" Il y a beaucoup de promeneurs , randonneurs , des scouts aussi qui passent par ici; c'est d'ailleurs l'un des derniers poumons verts de Wavre; on a donc un peu de mal à accepter qu'on aille saccager cette futaie pour construire une route."

Car la voirie coupera effectivement la hêtraie en 2, avec des talus de 5 mètres de haut de part et d'autre. Une saignée au milieu de la nature. La riveraine dit comprendre les contraintes en termes de mobilité mais elle considère qu'il faudrait surtout faire d'autres choix en amont :

" Qu'on arrête à un moment donné de construire. Qu'on reconnaisse qu'on a pas la capacité nécessaire pour absorber le nombre de voitures et assurer une bonne mobilité et que dès lors, on agisse en conséquence, en réduisant le projet."

Et elle n'est pas la seule à se désoler. A l'entrée de la hêtraie se trouve un petit vignoble de 700 pieds; ses propriétaires l'ont planté en 2020 et palissé avec de jolis piquets en chêne afin de respecter son écrin naturel. Eux aussi déplorent la construction de cette route, pour des raisons écologiques, esthétiques, mais pas seulement. Ils dénoncent "une bétonisation du moindre mètre carré alors même que les inondations de juillet indiquent qu'il est plus que temps, sinon de faire marche arrière, sinon d'arrêter de délivrer des permis de bâtir".

Les riverains auront l'occasion de faire entendre leur voix jusqu'au 25 octobre. C'est la date à laquelle se clôturera l'enquête publique qui a débuté le 26 septembre dernier.