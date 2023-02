A Wavre, Aventure Parc proposera au public 4 nouveaux parcours perchés

A côté de ces opérations de contrôle des infrastructures et du matériel, le parc met en place 4 nouveaux parcours dont le profil varie quelque peu de ceux déjà en place:

" Avant, on était dans des parcours très physiques, très "commando", très durs, maintenant on veut des choses plus ludiques, plus faciles d'accès , comme des Lego en hauteur ou des bacs à balle par exemple." poursuit Yannick Visart.

Et comme la sécurité fait naturellement partie des priorités, toutes ces installations font l'objet d'un double contrôle par des bureaux spécialisés.

" On fait contrôler le bon état des installations, des jeux et des parcours et à côté de cela, on a un contrôle phytosanitaire des arbres pour vérifier la qualité de l'arbre, du bois afin de s'assurer qu'il est apte à recevoir des installations d'accrobranche."

Dans moins d'un mois, les visiteurs auront l'occasion de tester ces nouvelles attractions. L'ouverture est fixée au 18 mars, les tarifs sont inchangés, avec un entrée adulte à 32 euros.