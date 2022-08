À Watermael-Boitsfort, au milieu du Stade des Trois Tilleuls pousse un arbre qu’il faut protéger

C’est la rocambolesque histoire d’un arbre qui vieillit au milieu d’une tribune du stade des trois tilleuls à Watermael-Boitsfort.

Ce tilleul, probablement centenaire, est conservé, emmitouflé dans les tribunes, depuis la construction du stade en 1948. Il a même été classé par la Région avec le reste de l’édifice en 2010.

Un stade aux allures de théâtre grec antique

Installé dans une cuvette, le stade des trois tilleuls est l’un des secrets de Watermael-Boitsfort avec sa piste d’athlétisme récemment rénovée, sa pelouse bien entretenue et ses tribunes… qui donne l’impression d’entrer dans une autre époque, celle de la Grèce antique, avec ses gradins en pierre et ses marches usées par le temps.

Posé sur l’une des extrémités, un tilleul majestueux semble pousser entre les dalles, installé dans un prolongement de terre délimité par un mur en pavés recouvert de mousse et d’herbes folles.

Un arbre qu’il faut protéger

"En 1946, pour pouvoir construire le stade, la commune a dû sceller un accord avec un propriétaire d’une maison avoisinante", entame Jean Vandaele, le président du club d’athlétisme. En effet, pour permettre d’installer 40.000 spectateurs sur le bord du terrain et d’installer les gradins, les bâtisseurs avaient besoin d’acheter un terrain appartenant à un particulier. "Sur ce fameux jardin, se trouvait cet arbre", continue Jean Vandaele. "L’exigence du propriétaire était de maintenir ce tilleul auquel il était attaché. Il a donc été convenu qu’il ne fallût pas y toucher".

La tribune a donc été construite autour de ce robuste végétal.

Le stade et l’arbre sont aujourd’hui classés

Le Stade des Trois Tilleuls a été construit après la Seconde Guerre mondiale par des prisonniers allemands pour servir de terrain pour le Racing de Bruxelles. Son nom fait référence à un rond-point voisin qui possédait à l’époque en son centre trois tilleuls. La gloire est aujourd’hui passée, les équipes de football prestigieuses ne jouent plus sur l’herbe. Mais finalement, en 2010, le stade est définitivement classé par la Région bruxelloise avec… l’arbre.

"C’est un dilemme", explique Jean-François De le Hoye, l’échevin des sports de la commune. "On doit faire cohabiter trois fonctionnalités qui sont importantes ici : le sport, le patrimoine et toute la végétation autour. C’est un parc sportif. Ces trois aspects ne sont pas toujours compatibles, ce n’est pas toujours facile de les faire vivre ensemble mais on s’y emploie pour le mieux". À entendre ici entre les lignes : lorsqu’une rénovation doit être entreprise sur le stade, les démarches sont parfois fastidieuses afin de respecter les exigences du patrimoine.