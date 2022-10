A Waterloo, le complexe commercial RICH'L est achevé.

" Ce qu'on voulait, c'était que le site soit entièrement rénové, il avait plus de 50 ans, ça ne ressemblait plus à grand chose, mais nous souhaitions une complémentarité avec le centre ville, que les deux sites ne soient pas concurrents mais complémentaires. Ce qui fait la force de Waterloo au niveau commercial, c'est cet équilibre entre nos artisans, nos commerçants, le service qu'ils apportent et aussi de plus grosses enseignes". Florence Reuter, la bourgmestre, admet que les négociations ont parfois été serrées- mais constructives- avec Redevco, propriétaire du site. Aujourd'hui, 6 nouvelles enseignes vont ouvrir leurs portes parmi lesquelles une agence de voyages, un parc de loisirs pour enfants ou bien encore un magasin de décoration murale. Le bâtiment a été repensé de fond en comble en intégrant les critères requis en termes de durabilité. 8200M2 de toitures vertes, 2300 panneaux solaires, de la récupération d'eau de pluie, des bornes de recharge électrique aussi.