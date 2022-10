A Waterloo, le cinéma Wellington tente d'être créatif pour ramener le public en salle

Philippe Piret en est convaincu, le cinéma doit évoluer et se renouveler. Et pour contrer la montée en puissance des plateformes, il faut apporter une valeur ajoutée et proposer au public de vivre une expérience:

" Nous devons créer des événements, avec des vedettes, suivre les technologies innovantes et placer le spectateur dans un environnement dans lequel il puisse s'évader, c'est en tout cas le but que nous poursuivons ici."

La prochaine manifestation publique se déroulera dès le 13 octobre et pendant 4 jours. Une trentaine de films et documentaires seront projetés dans les 7 salles dans le cadre du festival du film historique de Waterloo.