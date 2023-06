A Washington, les chiens font la guerre aux rats.

La capitale américaine apparaît régulièrement dans le top 5 des villes comptant le plus de rats aux Etats-Unis, un problème aggravé par des hivers plus doux, l'accroissement de la population et des espaces de restauration en extérieur de plus en plus nombreux depuis la pandémie. La ville a reçu près de 13.400 appels liés à ces nuisibles en 2022, soit près de 2000 de plus que l'année précédente, selon des médias locaux.

Certains habitants ont donc décidé de prendre le problème à bras-le-corps. Les relents putrides des poubelles mêlés à l'urine emplissent l'air à mesure que l'équipage s'enfonce dans les ruelles. Teckels, terriers et lévriers plongent sous les bennes à ordures à la poursuite du gibier.

Les maîtres, de toutes origines et de tous âges, qui viennent autant de la ville et de ses banlieues que d'Etats voisins, se sont rencontrés sur les réseaux sociaux à travers leur passion commune pour la chasse aux rats. Bomani Mtume, policier à la retraite de 60 ans, venu avec son Cairn terrier Barto, a rejoint le groupe en mars, dès ses débuts. "Quand on a commencé à chasser, ils (les rats) ne couraient même pas, ils observaient juste les chiens."