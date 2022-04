Les grandes banques et fonds d'investissement de Wall Street ont augmenté de près de 40% le salaire des stagiaires entre 2021 et 2022.

Une hausse inédite pour attirer plus de talents et faire face à la pénurie de main-d'oeuvre dans ces métiers en concurrence directe avec les entreprises technologiques et à la charge de travail monumentale. A Wall Street, certains stagiaires peuvent être rémunérés jusqu'à 15.000 euros par mois.