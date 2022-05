"A votre service" le nouveau rendez-vous tennis de la RTBF : quelle relève après David Goffin ?

En collaboration avec l’AFT, l'association francophone de tennis, la RTBF a décidé de lancer cinq videocast " A votre service " cette année à l’approche des Grands Chelem et des finales de coupe Davis et de Fed Cup. Un rendez-vous qui s’adresse à tous les amateurs de tennis pratiquants et non-pratiquants. Dans ce premier numéro, nous retrouverons David Goffin et Germain Gigounon qui livreront leurs souvenirs lors des interclubs quand ils étaient plus jeunes. Thierry Van Cleemput, le directeur technique fait le point sur la situation chez les jeunes et la structure mise en place pour l’avenir alors que Pierre Crevits, le président de l’AFT répond à ceux qui s’inquiètent de l’absence de relève. « La communauté française a la taille d’une région à l’échelle de la France. Les gens ne se rendent pas compte de la chance que nous avons eue avec la génération dorée des Henin, Rochus, Darcis et maintenant Goffin » .