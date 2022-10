À votre service : la forme de Goffin et Bonaventure, la détection des jeunes talents et le futur Tournoi challenger de Louvain-la-Neuve

Comme chaque mois, c'est le rendez-vous de l'actualité belge du tennis. On revient avec Thierry Van Cleemput, directeur technique de l'AFT, sur les derniers résultats encourageants d'Ysaline Bonaventure et de David Goffin. De la difficulté de se faire une place au sommet dans un tennis de plus en plus compétitif. Germain Gigounon, le coach de David, revient également sur les dernières prestations du "meilleur joueur belge de tous les temps".

L'AFT organise dans quelques jours l'AFT Cup, une compétition interprovinciale par équipes. Avec comme moteur la détection des jeunes talents. L'occasion de rappeler la place du mental dans ce sport a priori technique. Vincent Stavaux, ancien manager de Marin Cilic entre autres, nous partage son expérience dans ce secteur et rappelle également l'importance de bien s'entourer.

Vincent Stavaux est aussi désormais le directeur du tournoi de challenger de Louvain-La-Neuve. Un challenger 125, le plus relevé possible dans cette catégorie. Un tournoi qui se tiendra la dernière semaine de janvier et qui accueillera plusieurs joueurs du top 100 et les meilleurs Belges aussi. L'occasion de voir de tout près du tennis d'un grand niveau.