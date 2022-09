À votre service : l’US Open, la Coupe Davis au cœur des discussions avec Steve Darcis et Raphaël Collignon

La Coupe Davis se profile et la Belgique a un bon coup à jouer contre l’Australie, l’Allemagne et la France. Raphaël Collignon, la révélation francophone de l’été avec 4 titres ITF remportés en 2022. Le jeune Liégeois de 20 ans est désormais 315e mondial et 5e joueur belge et rêve d’un jour disputer la compétition avec son équipe nationale. On a parlé avec lui et son coach Steve Darcis de sa saison, de ses ambitions et de l’importance d’avoir des tournois ITF, organisés par l’AFT, pour se frotter plus facilement au monde professionnel.

Bonne vision !