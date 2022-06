"À votre service", épisode 2 : les points importants entre Roland Garros et Wimbledon

Sur le court pour les points du jour : Philippe Dehaes, coach de haut niveau et consultant RTBF, en double avec le secrétaire général de l’AFT, Samuel Deflandre.

Ils reviennent sur le dernier Roland Garros. Au-delà des victoires de Nadal et Swiatek, ils parcourent les résultats encourageants des Belges. Du retour à un bon niveau de David Goffin et de la régularité d’Elise Mertens. Mais surtout des bonnes surprises Marina Zanevska et Kimberley Zimmerman en double dames et Gilles-Arnaud Bailly en juniors. L’occasion de voir ce que l’on peut attendre de notre désormais top 10 chez les moins de 18 ans. Et de la relève belge en général.

Avant d’attaquer la préface de Wimbledon, l’AFT va mettre les bouchées doubles pour le tennis féminin. Un plan sur 3 ans pour encourager les jeunes filles à revenir sur les courts.

L’été sera d’ailleurs chargé du côté de la fédération francophone de tennis avec les championnats AFT au Royal Léopold Club et les différents tournois internationaux.

Les joueurs sont prêts, écoutez…