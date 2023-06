A voir : un excellent film français sortant des sentiers battus ainsi que Pierre Richard et Philippe Katerine dans une comédie populaire et familiale

Et la comédie populaire, grand public qu’on peut aller voir sans problème en famille, avec un humour bon enfant et beaucoup de tendresse, sans être niais, voici : ''La Plus Belle Pour Aller Danser'' et c’est le premier film réalisé par Victoria Bedos, la fille de Guy Bedos.

Elle a déjà connu un énorme succès au cinéma, comme scénariste puisque c’est elle qui avait eu l’idée et écrit le scénario de ''La Famille Bélier'', carton au box-office avec François Damiens et la chanteuse Louane, et adaptation américaine très réussie aussi avec l’Oscar du meilleur film à la clé. Tout ça pour dire que Victoria Bedos a trouvé la recette pour faire rire et émouvoir toute la famille. Cette fois-ci elle nous raconte l’histoire d’une petite adolescente, rejetée par sa classe, qui va tellement adorer être déguisée en garçon à une soirée et du coup, réussir à se faire des potes en se travestissant, qu’elle va carrément s’inventer un double masculin pour réussir à s’intégrer. Voilà un film qui évoque le passage à l’âge adulte et la quête d’identité avec beaucoup de bienveillance et un ton solaire et léger, tout en réussissant à nous émouvoir l’air de rien. ''La Plus Belle Pour Aller Danser'' une comédie tendre et rafraîchissante avec Philippe Katerine et Pierre Richard, entre autres.