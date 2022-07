A voir : "Starman" de David Bowie au "Top of The Pops" remixé pour ses 50 ans

"Starman Top of the Pop version -remix2022" a été créé par le coproducteur de Ziggy Stardust, Ken Scott, à partir de la bande multipiste de l’album originel - le 5e de Bowie (et sorti le 6 juin 1972), à laquelle il a ajouté la voix et la musique enregistrée lors de l’émission.

Parlophone a sorti cette réédition anniversaire de l’album The Rise and Fall of Ziggy Stardust & The Spiders From Mars en édition limitée, avec une attention particulière qui a été notamment portée sur la qualité sonore : la bande a été remastérisée en 192kHz et traitée à mi-vitesse, notez également une réplique de l’affiche de promo d’origine.

La tournée américaine Celebrating David Bowie sera elle aussi de retour sur la route cet automne avec un line up qui accueille Todd Rundgren, Adrian Belew (King Crimson), Royston Langdon (Spacehog), Angelo Moore (Fishbone), et Jeffrey Gaines.