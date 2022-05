A voir : " Le son d’une légende belge " – L’expo Toots à la KBR

Littéralement statufié de son vivant, le modeste ketje des Marolles qui fut l’égal des plus grands jazzmen de son temps a un parcours à la fois extraordinaire et lisse. Il y a quelque chose de Tintin chez Toots Thielemans, globe trotter mais toujours Belge à 100%, né à Bruxelles mais avec des origines anversoises et boraines, polyglotte parfait mais qui toute sa vie parlera français et néerlandais avec un accent bruxellois caricatural et dont on oublie parfois qu’il était devenu en réalité un véritable Newyorkais.

Ses compositions sont entrées de plain-pied dans l’histoire de la musique et les moindres détails de sa vie sont archi-connus depuis longtemps. Mais a-t-on jamais pris la vraie mesure de cet homme doux et foncièrement bon qui se dissimulait entre un sourire et une larme ?