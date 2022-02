A voir : "Découvrez l’orchestre", un concert ludique et interactif qui éveille nos consciences écologiques

Dans un futur lointain, la Terre et la Nature sont dévastées par la pollution industrielle. Des groupes de résistances se sont formés un peu partout pour tenter d’éviter une destruction totale. Parmi ces groupes, le Brussels Philharmonic et leur chef d’orchestre Lucie Leguay mènent une bataille effrénée et essaient de rallier à leur cause les générations du futur. Leur but ? Faire passer un message de paix et d’écologie au travers de la musique. Réussiront-ils à changer le cours du destin ?

Voici le speech de l’activité proposée par ReMuA aux enfants de 8 à 12 ans. ReMuA, Flagey et le Brussels Philharmonic ont invité les écoles à vivre une expérience musicale unique : apprendre des chants, des danses et des percussions corporelles en classe pour ensuite les reproduire en temps réel dans une salle de concert prestigieuse avec un orchestre symphonique de renommée internationale.

Les enfants sont donc partis à la rencontre des instruments de l’orchestre et ont écouté ce que chaque section a à dire. Avant cette représentation dans une vraie salle de concert, les enfants ont découvert le répertoire en classe avec des intervenants de l’asbl ReMuA, et appris des mélodies et à accompagner de bodyclaps en rythme.

Le résultat de cette expérience musicale est à découvrir sur Auvio.