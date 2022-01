A voir : "Damoiselle", la websérie qui nous raconte avec humour, la condition des femmes à travers les époques

Si "Damoiselle" prend des apparences de "tutos beauté", c’est pourtant des mini-leçons d’histoire que cette nouvelle websérie propose de manière décalée. 8 épisodes de 5 minutes mettent en scène des personnages féminins à travers différentes époques et c’est un régal !

"Et si les youtubeuses beauté avaient toujours existé, qu’auraient-elles raconté ?" Voici le postulat de départ de "Damoiselle", la nouvelle websérie signée TV5 Monde qu’on adore ! Rencontre avec 8 femmes (toutes incarnées par l’actrice, autrice et réalisatrice Ambre Larrazet ) qui selon les époques, vous donneront leurs meilleurs trucs et astuces pour répondre aux standards de beauté de leur temps : du Moyen Âge à la seconde guerre mondiale, vous risquez d’être étonné de découvrir certains tutos, tous véridiques.

Dans le premier épisode par exemple, vous découvrirez une étrange recette pour s’épiler le haut du front "car plus vous avez le front haut, plus vous êtes proche de Dieu" nous confie la youtubeuse Hermance. Confectionner de faux bas ou encore relooker sa cousine protestante, "Damoiselle" nous donne, avec humour, un bon aperçu de la condition des femmes à travers les époques.

En plus de la séquence humoristique, une petite leçon d’histoire accompagne la websérie : " Pour accompagner ce voyage dans l’histoire de la beauté, Julien Magalhaes, consultant en Histoire, décrypte le vrai du faux dans " L’Éclairage de Julien ". Il donne la réplique à Manon Bril, historienne et youtubeuse." peut-on lire dans le communiqué de presse de la websérie. "Oui s’épiler le front, c’est quelque chose qui s’est vraiment fait", explique-t-il dans la vidéo qui suit le tuto d’Hermance. "Cela faisait partie des critères de beauté qui montraient qu’on était spirituelles et pures."

On ne vous le cache pas, on a adoré cette websérie qui permet de redécouvrir avec humour toute une partie de l’histoire de la condition des femmes à différentes époques. Les mini-leçons d’histoire proposées par Julien Magalhaes sont toutes aussi intéressantes que les tutos beauté d’Ambre Larrazet. En un seul épisode, on en apprend plus sur la guerre des 100 ans, l'idéal de beauté de l'époque ou encore sur ces milliers de femmes condamnées à mort car accusées d'être sorcières...

Bref, "Damoiselle" a su s’approprier les codes du net pour proposer un contenu intéressant et ludique. Une chose est sûre, on aurait aimé regarder ces vidéos en cours d’Histoire à l’école !