A VOIR : "Culbute" sur Arte.tv, une websérie qui interroge l’influence de la pop culture sur nos sexualités

Films, séries, publicités, jeux vidéo, pornographie ou contes de fées… Comment la pop culture influence-t-elle nos sexualités de manière consciente ou inconsciente ? C’est la question que se posent Léo Favier et Edith Carron, les réalisateurs de "Culbute", une super websérie documentaire sortie pour… La Saint-Valentin sur Arte.tv.

Car sans que l’on s’en rende compte, ces images et récits que nous regardons depuis notre plus tendre enfance, influencent notre sexualité. Les films et séries construisent inconsciemment nos désirs, définissent des normes et inspirent nos pratiques au quotidien. " Nos idées ne sont pas que nos idées, nos désirs ne sont pas que nos désirs, confie Léo Favier à L’éclaireur. "Tout un champ de choses nous travaille, nous influencent. Les films ne nous influencent pas directement, mais ils jouent un rôle. Ils sont le reflet de la société et donc nous permettent de décrypter les grands stéréotypes, les grandes représentations que l’on imite dans nos intimités. "

Parmi les 18 expert.e.s invité.e.s à s’interroger sur ce phénomène on retrouve : Jüne Pla, créatrice du compte Instagram Jouissance Club et autrice ; Déborah Gay chercheuse en sciences de l’information et de la communication ; les journalistes iris Brey et Rokhaya Diallo ou encore les sociologues Eric Fassin et Sam Bourcier et bien d’autres encore.

Les relations sexuelles que l’on voit à l’écran ont une responsabilité sur le plan pédagogique.

Le premier épisode de "Culbute" est dédié à l’orgasme. Comment fait-on l’amour dans "American Pie", "Girls" ou encore "The Witcher"? La websérie s’interroge ici sur la façon dont on prend ou on donne du plaisir dans la pop culture et sur l’influence que cela peut avoir sur nos pratiques quotidiennes. Dans les films par exemple, les scènes de sexe sont souvent représentées de la même manière nous explique-t-on dans ce premier épisode : "C’est toujours un couple hétéro et sexy qui est représenté, parfois il y a un baiser sur la bouche et très rapidement on va être sur le besoin de pénétration. Tout est centré sur le plaisir de l’homme, l’acte dure très peu de temps et se termine par la jouissance masculine, c’est-à-dire l’homme qui éjacule dans le corps de la femme. Ensuite, l’acte sexuel s’arrête à ce moment-là et tant pis pour la partenaire qui restera généralement sur sa faim sans atteindre l’orgasme." Cet épisode s'interroge également sur la représentation de la masturbation à l'écran.

Le deuxième épisode s’intéresse au consentement : Han Solo qui force la princesse Leia, James Bond qui n'écoute pas le 'non' de Pussy Galore, ou encore le prince qui embrasse la belle au bois dormant durant son sommeil… Les exemples de non-respect du consentement sont nombreux dans la pop culture comme le démontre cet épisode de "Culbute". Il nous explique à quel point ces scènes sont dangereuses pour notre développement : "C’est très problématique car ça participe à véhiculer des stéréotypes autour des femmes qui disent 'non' mais en fait pensent 'oui'." Cet épisode décrypte la façon dont on communique à l’autre son désir. "L’acte de parler durant l’acte sexuel est assez peu mis en scène au cinéma et dans les séries alors que ça peut faire partie de l’acte sexuel. Ça ajoute même quelque chose à l’acte."