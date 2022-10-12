Побачити на Центральному вокзалі | A voir à la Gare Centrale

Хто цей спортсмен, увесь у конструкторах Lego, який сидить у холі центрального вокзалу Брюсселя?

Це Нафіссату Тіам, зображений у натуральну величину. Ця 28-річна спортсменка дуже популярна в Бельгії, а її послужний список вражає: дворазова олімпійська чемпіонка, чемпіонка світу та чинна чемпіонка Європи в семиборстві!

Статуя була створена в рамках кампанії ("Готуйся до дівчат"), яка має на меті показати дівчатам, що вони належать скрізь у спорті. Загалом, щоб представити Нафіссату Тіама, знадобилося 19 000 деталей Lego та 110 годин роботи. Побачити статую в холі Брюссельського центрального вокзалу можна до 17 жовтня. Потім його транспортуватимуть до магазину Lego на вулиці Нев (все ще в Брюсселі) до 30 листопада.

У Бельгії з 10 статуй особистостей, чи то з каменю, лего чи іншого матеріалу… 9 статуй представляють чоловіків!