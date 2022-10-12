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Побачити на Центральному вокзалі | A voir à la Gare Centrale

il y a 1 heureTemps de lecture1 min
Par Charlotte Legrand

Хто цей спортсмен, увесь у конструкторах Lego, який сидить у холі центрального вокзалу Брюсселя?

Це Нафіссату Тіам, зображений у натуральну величину. Ця 28-річна спортсменка дуже популярна в Бельгії, а її послужний список вражає: дворазова олімпійська чемпіонка, чемпіонка світу та чинна чемпіонка Європи в семиборстві!

Статуя була створена в рамках кампанії ("Готуйся до дівчат"), яка має на меті показати дівчатам, що вони належать скрізь у спорті. Загалом, щоб представити Нафіссату Тіама, знадобилося 19 000 деталей Lego та 110 годин роботи. Побачити статую в холі Брюссельського центрального вокзалу можна до 17 жовтня. Потім його транспортуватимуть до магазину Lego на вулиці Нев (все ще в Брюсселі) до 30 листопада.

У Бельгії з 10 статуй особистостей, чи то з каменю, лего чи іншого матеріалу… 9 статуй представляють чоловіків!

 

© Belga

Qui est cette athlète, tout en Lego, qui trône dans le hall de la gare centrale à Bruxelles ?

Il s’agit de Nafissatou Thiam, représentée grandeur nature. Cette athlète de 28 ans est très populaire en Belgique, et son palmarès a de quoi impressionner : double championne olympique, championne du monde et championne d’Europe en titre d’heptathlon !

La statue a été réalisée dans le cadre d’une campagne ("Get ready for girls") qui vise à montrer aux filles qu’elles ont leur place partout dans le sport.  Au total, 19.000 pièces de Lego et 110 heures de travail ont été nécessaires pour représenter Nafissatou Thiam. Vous pouvez voir la statue dans le hall de la gare de Bruxelles-Central jusqu’au 17 octobre. Elle sera ensuite transportée au magasin Lego de la rue Neuve (toujours à Bruxelles), jusqu’au 30 novembre prochain.

En Belgique, sur 10 statues de personnalités, qu’elles soient en pierre, en lego ou dans une autre matière… 9 statues représentent des hommes !

 

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