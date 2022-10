Побачити на Центральному вокзалі | A voir à la Gare Centrale

Qui est cette athlète, tout en Lego, qui trône dans le hall de la gare centrale à Bruxelles ?

Il s’agit de Nafissatou Thiam, représentée grandeur nature. Cette athlète de 28 ans est très populaire en Belgique, et son palmarès a de quoi impressionner : double championne olympique, championne du monde et championne d’Europe en titre d’heptathlon !

La statue a été réalisée dans le cadre d’une campagne ("Get ready for girls") qui vise à montrer aux filles qu’elles ont leur place partout dans le sport. Au total, 19.000 pièces de Lego et 110 heures de travail ont été nécessaires pour représenter Nafissatou Thiam. Vous pouvez voir la statue dans le hall de la gare de Bruxelles-Central jusqu’au 17 octobre. Elle sera ensuite transportée au magasin Lego de la rue Neuve (toujours à Bruxelles), jusqu’au 30 novembre prochain.

En Belgique, sur 10 statues de personnalités, qu’elles soient en pierre, en lego ou dans une autre matière… 9 statues représentent des hommes !