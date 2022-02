A visiter : Retour à Eben-Emael

A l’aube du 10 mai 1940, Eben-Emael, considéré alors comme la plus formidable fortification d’Europe, est attaqué par des troupes aéroportées allemandes d’un genre absolument inédit. En quelques minutes, le colosse que l’on pensait imprenable est pratiquement réduit au silence. Son rôle de couvrir les ponts de la Meuse et du canal Albert entre Lanaken et Herstal ne sera pas rempli. Durement étrillée, la garnison tentera plusieurs contre-attaques et résistera une trentaine d’heures avant de hisser le drapeau blanc.

Aujourd’hui, le fort est toujours bien là, dans un exceptionnel écrin de verdure dominant la plaine de Maastricht, aux confins de la Belgique, de l’Allemagne et des Pays-Bas. Lieu insolite entre tous avec ses kilomètres de galeries souterraines et ses multiples batteries d’artillerie, le Fort d’Eben Emael abrite un musée qui éclaire ce qui fut sans doute l’un des drames les plus poignants des débuts de la seconde Guerre mondiale.

Avec Alain Pelzer et Marcel Verhasselt, président et vice-président de l’asbl Fort d’Eben-Emael.

En cette semaine de congés scolaires de carnaval, il est ouvert tous les jours de 10 à 16h30 et ce sera également le cas durant les vacances de Pâques. Des visites thématiques sont également organisées à la demande.

Fort d'Eben-Emael

Rue du Fort, 40

B-4690 Eben-Emael

Infos et réservation :

Tél. : 04/286 28 61

Mail : secretariat@fort-eben-emael.be

Site : www.fort-eben-emael.be