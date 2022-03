A visiter: Replongez vous au temps des Celtes

Le Musée des Celtes a réouvert depuis novembre autour d’une nouvelle exposition permanente intitulée " Bienvenue en terre celte ". Elle fait état des dernières connaissances sur les Celtes du Vème au IIème siècle avant notre ère et fait découvrir les différents aspects de leur mode de vie et de subsistance, de leurs croyances et de leurs pratiques, à travers une série d’objets mis au jour dans nos régions.

On y parle d’habitat, d’alimentation, d’artisanat, de commerce, de coutumes funéraires, et de la plupart des thèmes sur lesquels la recherche archéologique nous renseigne de mieux en mieux.