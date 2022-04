A visiter : Le plus grand complexe de barrages de Belgique : l’Eau d’Heure

Enfin, prévues dès le départ, de nombreuses activités récréatives et touristiques se sont implantées sur les bords des lacs et attirent de plus en plus de visiteurs, boostant l’économie locale. Aujourd’hui les barrages de l’Eau d’Heure constituent un maillon essentiel de la gestion globale de l’eau en Wallonie. L’eau, cet " or bleu " dont l’importance ne cesse de grandir dans un monde à l’équilibre écologique de plus en plus précaire…

Avec Christophe Lapotre, ingénieur SPW Mobilité ; Serge Toussaint, porte-parole SPW Mobilité et Eric Hublart, directeur du développement commercial et des événements privés pour " Le Crocodile rouge ".