A visiter : Le Musée Paul Delvaux à Saint-Idesbald célèbre les 125 ans de la naissance de l’artiste

" Je voudrais peindre un tableau fabuleux, dans lequel je vivrais, dans lequel je pourrais vivre ", disait Paul Delvaux. Le Musée Paul Delvaux commémore en ce moment le 125e anniversaire de la naissance de l’artiste. Peintures, aquarelles, dessins et carnets de croquis dévoilent son univers poétique et fantastique, où évoluent femmes et squelettes. L’architecture néoclassique et les trains participent au rêve éveillé d’un artiste aussi attachant que surprenant. Un artiste qui a toujours suivi sa propre voie, répondu à son besoin intérieur, en faisant fi des tendances et de la renommée. Jean-Pol Hecq a visité le musée en compagnie de Camille Brasseur, sa conservatrice.