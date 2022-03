A visiter : Le Musée juif de Belgique

Photos, meubles, objets du culte, petit artisanat,… ils donnent à voir le quotidien de ces gens souvent d’origine très modeste dont beaucoup sont arrivés en Belgique dans les années 1920 et 1930 à la faveur des conséquences de la première Guerre mondiale. Mais les missions du Musée juif ne s’arrêtent pas là.

Son département " Archives " conserve le fonds le plus important consacré au judaïsme belge. Fonds privés, archives d’associations et surtout le tristement célèbre Registre des Juifs initié par les Nazis durant la seconde Guerre mondiale qui et servira de base aux déportations vers les camps de la mort. Les fonds concernant cette période sont digitalisés et accessibles en ligne ; chaque année de nombreux chercheurs du monde entier y font appel.

Enfin, le Musée juif de Belgique est toujours largement ouvert sur la création artistique, qu’elle soit contemporaine ou plus reculée dans le temps, comme en témoigne l’exposition permanente consacrée à des artistes juifs de Belgique du XXe siècle.

Intervenants : Olivier Hottois, conservateur ; Bruno Benvindo, directeur des expositions ; Sophie Colette, archiviste.