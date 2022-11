​​​​​​​A visiter : le Musée des Égouts - un musée vivant hors norme

Le Musée communal des Égouts de Bruxelles est situé dans les anciens pavillons d’octroi de la Porte d’Anderlecht, non loin de la gare du Midi. On entre d’un côté et l’on sort par l’autre… Entre les deux, le visiteur est invité à parcourir plusieurs salles et à effectuer une courte balade souterraine le long de la Senne, puis dans le collecteur d’égout de la Chaussée de Mons.

Vivant, ce musée l’est ! Il plonge le visiteur en conditions réelles et apporte une expérience multisensorielle concrète d’une partie largement méconnue de la Ville : son sous-sol.

Mais ce lieu est bien plus qu’une promenade dans les entrailles de Bruxelles : maquettes, films, objets et anecdotes font la part belle à la rivière Senne, dans laquelle s’évacuaient discrètement nos eaux usées non traitées jusqu’à la mise en service de la station d’épuration Nord en 2007…