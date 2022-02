A visiter : Le Centre d’interprétation du carnaval de Binche

Cette année encore, le carnaval de Binche n’aura pas lieu. Ce n’est pas la première fois dans notre histoire qu’une telle chose se produit : les deux guerres mondiales du 20e siècle contraignirent également les Binchois à ronger leur frein en attendant des jours meilleurs…

Mais se plonger – et même carrément s’immerger – dans l’ambiance du carnaval reste néanmoins tout à fait possible à Binche. Pour ce faire : direction le Musée international du carnaval et du masque, et plus particulièrement le Centre d’interprétation du carnaval de Binche, entièrement rénové. Grâce notamment à de nouveaux équipements de réalité virtuelle qui invitent à une expérience d’immersion sensorielle inédite, les aficionados peuvent y assouvir leur passion et humer durant quelques instants l’ambiance à nulle autre pareille du plus célèbre des carnavals européens…

Avec Marie Lempereur, responsable de la communication au Musée international du Carnaval et du Masque ; Lucie Smolderen, collaboratrice scientifique et Frédéric Ansion, président de la société royale " Les Récalcitrants ", et auteur de Souvenirs du carnaval de Binche (éditions Luc Pire)

Musée international du Carnaval et du Masque

Rue Saint-Moustier, 10

7130 Binche

Contact : 064/33 57 41

info@museedumasque.be

Site : www.museedumasque.be