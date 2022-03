A visiter : ​​​​​​​La Maison du roi à Bruxelles : The Grand Place to be…

Mais le Musée de la ville de Bruxelles donne aussi une large place à la grande histoire, celle des rois et des princes qui, trop souvent peut-être, ont fait de nos régions – et de Bruxelles en particulier – le théâtre de leurs disputes armées. C’est également ici que se trouve aujourd’hui le " véritable " Manneken-pis, symbole de la gouaille irrévérencieuse de ses habitants, et dont l’histoire se révèle bien plus complexe qu’il n’y paraîtrait.

Et puis, il faut signaler le travail de prospective accompli par les équipes scientifiques du musée à propos de la culture LGBTQIA+ bruxelloise contemporaine, un projet pionnier qui vise à rassembler des objets illustratifs de cette sous-culture spécifique qui fait depuis longtemps les beaux soirs de certains quartiers de la capitale.