A visiter : découvrez l'histoire de l'argent au musée de la Banque Nationale de Belgique

Un rôle généralement méconnu du grand public et pourtant essentiel. Le second parcours, emmène le visiteur à la découverte de la manière dont les moyens de paiement se sont développés à travers le monde et pendant des millénaires pour arriver aux systèmes sophistiqués que nous connaissons actuellement. Une double exposition qui aborde avec un esprit didactique remarquable tous les aspects de l’un des rouages les plus importants de notre vie quotidienne, le pognon.

Avec Pauline Landa, conservatrice du MBNB, et Chloé Lewanczyk, historiennne et guide du MBNB.