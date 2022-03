A visiter : Bienvenue en terre celte !

Le Musée des Celtes est le seul musée de nos contrées entièrement consacré à " nos ancêtres les Gaulois ". Après un déménagement et deux ans de fermeture, il vient de rouvrir ses portes et propose une toute nouvelle scénographie, épurée, moderne et clarifiée.

En réalité, les collections du Musée des Celtes comportent plusieurs centaines de pièces authentiques : vaisselle, bijoux, outils, armes, accessoires vestimentaires, pièces de harnais de chevaux et de chars à deux roues, qui sont autant de témoignages directs de la vie quotidienne des Celtes de l’Ardenne centrale. Plus de 300 sont actuellement exposées, parmi lesquelles le contenu de la tombe à char de la Tombelle III de Warmifontaine, classé " Trésors de la Communauté française ".

Alors, l’Ardenne, " terre celtique " ? Pour les scientifiques, pas de doute. Ne fut-ce qu’au regard de la typologie et du nombre des sépultures retrouvées par les archéologues, on peut affirmer en effet que nos régions faisaient pleinement partie de l’aire celtique voici environ 2500 ans.

Pourtant, déjà à l’époque, elles formaient une vaste zone tampon entre l’aire celtique proprement dite et l’aire germanique. S’y côtoyaient et s’y mélangeaient sans doute des populations mouvantes aux cultures contrastées…

Avec Florence Zenner, conservatrice du Musée des Celtes et Fanny Martin, archéologue, professeure à l’UNamur, Membre du Centre de Recherches Archéologiques en Ardenne (CRAA).

Musée des Celtes

Place communale 7

6800 Libramont



Contact : 061/22 49 76

info@museedesceltes.be

Site : www.museedesceltes.be