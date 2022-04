Le Musée des Beaux-Arts de Mons (BAM) consacre en ce moment une grande expo thématique autour de l’œuvre d’Anto-Carte qui, une fois n’est pas coutume, fut prophète en son pays. Aux côté d’une large et excellente sélection de ses œuvres, les musées montois y confrontent quelques un de leurs trésors les plus emblématiques. Un dialogue assez étonnant qui permet de voir comment les images traversent le temps et imprègnent l’imaginaire au-delà des cultures, des modes et des événements de ce bas monde…

Avec Denis Laoureux, commissaire de l’exposition, professeur d’histoire de l’art à l’ULB ; et Sophie Simon, conservatrice des collections muséales de Mons.