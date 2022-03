A Visé, l’entreprise Knauf inaugure une unité de recyclage de laine de verre

La laine de verre, c’est le composant principal des isolants thermiques. A Visé, l’entreprise Knauf est un producteur de référence et dans une stratégie de développement durable, elle a investi 15 millions d’euros pour devenir une usine pilote. Elle sera pionnière en la matière puisque recycler la laine de verre est une première en Belgique…

Marc Bosmans est responsable Economie Circulaire, il nous explique la naissance de ce projet :"C’est vraiment une première en Belgique. Le projet a démarré il y a deux ans avec la mise en place de notre stratégie de développement durable. Un pilier concerne l’économie circulaire, et nous voulions recycler nos propres produits, chose que nous ne savions pas faire dans notre implantation actuelle."

Pour recycler la matière, il faudra la trier

99,5% des déchets de laine de verre se retrouvent actuellement en décharge. Si Knauf ambitionne de la recycler, il faudra l’intercepter bien avant : "Pour nous une fois que la matière arrive à la décharge, il est déjà trop tard… Tout démarre toujours sur le chantier de déconstruction; et ce qui est important, c’est de garder les déchets de manière séparée comme lorsqu’on trie ses déchets à la maison", ajoute-t-il.

Objectif : réintégrer les déchets à la chaîne de production

En recyclant la laine de verre, l’entreprise va pouvoir réintégrer ses propres déchets dans la chaîne de production. En fondant la laine de verre, l’usine récupérera la matière sous forme de billes de verre, soit la matière première dans la création de laine de verre. David Ducarme, directeur technique, détaille le procédé : "On va d’abord s’assurer de la qualité de ce qu’on reçoit. On va ensuite densifier la matière et l’envoyer vers le four de fusion, qui permet de fondre la matière et d’obtenir les billes de verre qui seront réintégrées dans la chaîne de production de la laine de verre", nous explique-t-il.

Les premières opérations doivent débuter dans les prochaines semaines. L’unité de recyclage va créer une dizaine d’emplois.