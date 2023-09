A Visé, André prépare ses pigeons pour le concours de la Foire Agricole de Battice

Demain matin, les juges attribueront les plus belles notes aux plus beaux pigeons. Qui dit concours dit toilettage. Pour André, c'est l'heure de bichonner ses pigeons. "Je lave le bord des plumes qui touchent le sol et qui ont tendance à se salir. Après, je toilette le bec, c'est une chose qui est demandée par les juges également. Je contrôle aussi les ongles. Après, je m'attaque au lavage de la bague et des pattes."

Déjà de nombreuses distinctions

Les volatiles d'André sont récompensés pour leur beauté. Au cours de toutes ces années, les distinctions accumulées sont très nombreuses.