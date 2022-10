"À visage dévoilé" – le combat de Masih Alinejad : un documentaire puissant sur la situation des femmes en Iran

C’est l’un des mouvements de désobéissance civile les plus importants de l’histoire récente en Iran, une lutte qu’elle mène en réalité depuis l’adolescence. Masih Alinejad s’est très vite rendu compte de tout ce qu’une enfant ne pouvait pas faire, contrairement aux garçons qui pouvaient vivre une vraie vie d’enfant. Alors elle a décidé de se battre pour les libertés. Elle s’implique très tôt dans la vie politique comme journaliste. Des images d’archives témoignent de sa force de caractère et de son audace face aux députés.

Tout a commencé par une vidéo qu’elle a reçue et sur laquelle on voyait une jeune femme debout sur un boîtier électrique en agitant un foulard blanc. L’homme qui lui avait envoyé cette vidéo disait qu’elle avait été arrêtée. Alors Masih décide alors de créer un hashtag sur les réseaux sociaux pour la retrouver. Très vite, un mouvement naît : des hommes et des femmes se filment en brandissant un foulard. Et en 2014, la jeune femme enchaîne avec le hashtag #Mystealthyfreedom (Ma liberté furtive), puis le #WhiteWednesday (Le mercredi blanc, jour où les femmes enlèvent leur voile).

Elle encourage les femmes iraniennes à poster des photos d’elles dévoilées pour affirmer leur refus de l’oppression et la misogynie de la République islamique. Le mouvement a pris une énorme ampleur malgré le risque d’une peine de prison. Elle-même subira des menaces, trois membres de sa famille seront arrêtés en 2019.

"J’ai choisi d’être la voix de tous ceux qui ne peuvent s’exprimer", scande-t-elle. Très active sur les réseaux sociaux, elle écrit des livres et a sa propre émission de télé dans laquelle elle dénonce, jour après jour, les personnes opprimées. Aujourd’hui, ce sont plus de 8 millions d’abonné.es qui la suivent sur son Instagram, Masih Alinejad est leur porte-voix. Harcelées, humiliées, arrêtées par les gardiens de la révolution parce qu’elles refusent de porter le voile, mais aussi parce qu’elles chantent, font du vélo, quand il.elle.s ne sont tué.e.s parce qu'il.elle.s manifestent dans la rue.

Selon Masih Alinejad, le hijab est un instrument d’oppression de la part du pouvoir et lorsqu’il tombera, c’est tout un régime dictatorial qui s’effondrera.

Ne manquez le documentaire sur cette invincible combattante le lundi 17 octobre à 20h35 sur La Trois.