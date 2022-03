A Villers-la-Ville, se soigner avec des plantes du Moyen-Age

A côté des jardins d'ornement et des jardins de fruitiers, l'Abbaye de Villers-la-Ville présente un jardin singulier : Le jardin des simples est inspiré en droite ligne des ouvrages d'Hildegarde de Bingen, une religieuse du 12è siècle, bien connue pour ses visions mais aussi pour son habileté à utiliser les vertus des plantes pour soigner ses contemporains. A l'époque , les végétaux constituent les remèdes traditionnels : en onguent , dilués dans un corps gras, ingérés...La religieuse multiplie les modes d'action et les connaissances et sa réputation finit par dépasser largement les murs du couvent. Ce sont ses publications qui ont présidé à l'élaboration de ce jardin dont la symbolique - la présence des quatre éléments, la prééminence de la forme carrée - rappelle le paradis sur terre.