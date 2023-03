À Vienne, un musée incline ses tableaux de quelques degrés pour alerter sur l’urgence climatique

Pour Hans-Peter Wipplinger, directeur du musée Leopold, cette initiative surprenante témoigne du rôle des musées en tant qu’acteurs clés pour initier et soutenir l’action climatique. "Les musées d’art sont des lieux où les gens peuvent découvrir le monde à travers le prisme personnel d’un artiste et où ils se confrontent à des sujets, des modes de pensée et des points de vue sur le monde qui peuvent parfois être dérangeants, stimulants ou provocants", a-t-il déclaré dans un communiqué. "Les musées remplissent en soi un rôle durable dans la société en conservant le patrimoine culturel pour les générations futures et en l’enseignant. Ils se considèrent comme des espaces d’inspiration et de réflexion sur notre être et ont donc le potentiel d’influencer positivement nos actions futures en rendant les phénomènes sociétaux plus visibles. En ce sens, nous sommes solidaires des objectifs du mouvement pour le climat".

Cette initiative engagée, que le musée Léopold et l’agence créative autrichienne Wien Nord Serviceplan ont nommée "A Few Degrees More", intervient quelques mois après des militants écologistes ont aspergé de liquide noir un des tableaux de l’établissement d’art viennois. Il s’agissait de "La Vie et la Mort", un chef-d’œuvre de Gustav Klimt datant du début des années 1900. Protégée par une vitre, la toile n’a pas été endommagée par cette action coup de poing visant à alerter le grand public sur le dérèglement climatique.

Les visiteurs peuvent se rendre jusqu’au 26 juin au musée Léopold de Vienne, afin de découvrir les différents tableaux inclinés de "Vienna 1900. Birth of Modernism". L’institution culturelle propose également des visites thématiques axées sur le changement climatique tous les dimanches à 14h00 jusqu’à la clôture de l’exposition.