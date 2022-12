À Vezon, les élèves de l’école primaire Saint-Joseph suivent deux heures de cours d’échec par semaine

D’abord, un peu de théorie tous ensemble avant de passer aux choses sérieuses. Chaque semaine, les élèves de la deuxième à la quatrième primaire de l’école Saint-Joseph à Vezon suivent des cours d’échec. Des tournois entres les élèves des différentes classes ont lieu chaque semaine.

L’objectif ? Développer des compétences pour les enfants par le jeu.

"Les enfants aiment le jeu d’échecs. Il permet de travailler beaucoup de choses. La logique, évidemment. Mais aussi la latéralisation, haut, bas, droit, diagonal. Et puis, ça développe l’argumentation. Dans certains exercices, nous discutons ensemble des coups à jouer. Chacun doit alors expliquer son choix et les autres peuvent contre-argumenter", explique Frédéric Saudemont, le directeur de l’école.

"Un point important des échecs, c’est l’observation. Il faut prendre le temps de voir la situation dans son ensemble. Faire le tour de toutes les solutions avant de choisir la meilleure. C’est quelque chose que les enfants peuvent apprendre et utiliser dans leur vie", analyse Frédéric Bielik, formateur d’échec dans les écoles venues rendre visite à Saint-Joseph.

Ce qui permet à Frédéric Bielik de former des élèves en enseignant aux échecs, c’est une circulaire de la Fédération Wallonie-Bruxelles qui subsidie sa démarche. "Tout part d’une directive européenne qui encourage l’apprentissage des échecs dans le milieu scolaire. À l’époque, j’ai sauté sur l’occasion, avec le soutien de la fédération échiquéenne francophone de Belgique, nous avons commencé à distribuer du matériel et à donner des formations. Aujourd’hui, nous touchons 70 écoles par an et nous avons distribué 3500 échiquiers. Si l’on est optimiste, on peut penser que 7000 enfants peuvent jouer chaque jour aux échecs à l’école".