"A Very British Scandal" : Claire Foy au cœur du divorce le plus médiatisé des années 1960

Après le succès du premier volet A Very English Scandal, l'anthologie revient et s'intéresse à l'un des divorces les plus marquants du XXe siècle. Claire Foy et Paul Bettany incarnent Margaret et Ian Campbell dans la chronique de leur séparation ultra-médiatisée. A Very British Scandal, une série à regarder en intégralité et en version multilingue sur Auvio.

Le divorce du Duc et de la Duchesse d'Argyll est l'une des affaires judiciaires les plus notoires du XXème siècle. Célèbre pour son charisme, sa beauté et son style, Margaret Campbell a fait la une des journaux lors d'un divorce marqué par des accusations de falsification, de vol, de violence, de consommation de drogue, d'enregistrement secret, de corruption ... Les Campbell se séparèrent sous le feu des projecteurs des médias britanniques des années 1960.

Créée par Sarah Phelps, A Very British Scandal raconte donc ce scandale sexuel qui a bouleversé le Royaume-Uni des années 1960. Alors que leur relation débute par une grande passion, Ian et Margaret Campbell se déchirent rapidement lorsque Margaret découvre la vraie personnalité de son mari, froid et calculateur. En 1963, ils décident de divorcer, et le Duc d'Argyll est prêt à tout pour salir la réputation de sa femme.