A Verviers, la police double ses effectifs contre le trafic de drogue

La police de la zone Vesdre a doublé ses effectifs pour lutter contre le trafic de drogue. Quatre enquêteurs supplémentaires s’y consacrent à temps plein. Le trafic de drogue est en plein boum, en particulier le deal de cocaïne. On vient désormais des villes voisines jusqu’à Verviers pour dealer et pour acheter. La police de la zone Vesdre ne veut pas laisser les trafiquants s’installer.

"En discussion avec les magistrats, on a doublé la capacité d’enquête en matière de stupéfiants à la zone Vesdre" confirme le chef de corps Alain Barbier. "Le deal de cocaïne principalement est un gros problème et un fléau aussi à Verviers.

Depuis maintenant quelques mois, de nouvelles têtes viennent sur Verviers. Sont-ce des consommateurs ou des dealers ? La réponse, c’est que ces nouveaux sont des gens qui viennent à la rencontre des consommateurs. Ce sont donc des dealers. C’est sur ceux-là qu’on travaille parce que nos 'clients' habituels on les connaît. Les nouvelles têtes, c’est ça qui est embêtant. Ça veut dire que c’est une tentative de s’implanter sur Verviers depuis l’extérieur et ça, on n’en veut pas.

On a réorienté un certain nombre d’enquêteurs. La capacité d’enquête est doublée. A côté de ça, on a aussi des référents drogue, qui sont des policiers polyvalents, qui peuvent porter l’uniforme ou non, être en patrouille, en trio, ou simplement en observation. Cette équipe organise avec les enquêteurs et les magistrats des actions comme celle de lundi contre le deal de stupéfiants".