A Venise, une révolution dans la mobilité durable

Au 16e siècle, posséder une gondole était un signe de richesse. On en comptait plus de 9.000 au temps de la Sérénissime. Aujourd’hui, il n’en reste que 400 et, pour 100€ la demi-heure, elles permettent aux touristes d’imaginer comment était Venise dans le passé.

Les 9.000 gondoles du passé sont devenues 11.000 bateaux à moteur. Le Grand Canal est devenu une autoroute et les vagues sont les plus grandes ennemies des gondoliers. "Il est arrivé que des gondoliers et même des touristes tombent à l’eau", explique Marco Silvestri.

Et même si, dans la famille de Marco, on est gondolier depuis 5 générations, manœuvrer seul une barque de 600 kilos et 11 mètres de long reste une vraie prouesse. Le métier était sans doute plus facile pour ses ancêtres.