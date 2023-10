A Venise, un bus tombe d’un pont et s’embrase : 21 morts, 12 blessés et des disparus, annonce la préfecture

Selon le quotidien La Repubblica, peu avant 20 heures, un autobus avec plusieurs personnes à bord a plongé depuis une bretelle d’accès, un tronçon surélevé, à Mestre, et s’est retrouvé sur le talus de la voie ferrée, à côté de la route. Dans la descente, l’autobus, pour des raisons encore inconnues, a brisé la rambarde et est tombé, se retrouvant entre un entrepôt et les voies de la gare de Mestre, et s’est enflammé.

La préfecture annonce 21 morts, 12 blessés et quelques personnes disparues.

Le maire de la ville de Venise Luigi Brugnaro a déclaré : "j’ai immédiatement ordonné le deuil de la ville en mémoire des nombreuses victimes qui se trouvaient dans le bus accidenté. Une scène apocalyptique, il n’y a pas de mots".

De nombreuses ambulances se sont rendues sur les lieux et le protocole des urgences majeures a été activé, avec la mise à disposition de toutes les salles d’urgence des hôpitaux et l’appel à du personnel de renfort.

La ligne ferroviaire entre Mestre et Venise a été suspendue en raison de l’accident.

La Première ministre italienne Giorgia Meloni a aussitôt exprimé "ses profondes condoléances". "Je suis en contact avec le maire Luigi Brugnaro et le ministre (des Transports) Matteo Salvini pour suivre les nouvelles de cette tragédie", a-t-elle indiqué dans un communiqué.